  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek flaş karar
Dünya

Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek flaş karar

Rusya'nın Ukrayna işgali 5. gününde de çatışmalarla devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den flaş bir karar geldi. Zelenski, cezaevlerinde yatan ve savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılıp silah altına alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 13:18:00 -
Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek flaş karar

Rusya'nın Ukrayna işgali 5. gününde de çatışmalarla devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den flaş bir karar geldi. Zelenski, cezaevlerinde yatan ve savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılıp silah altına alınacağını duyurdu. "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" diyen Zelenski, Rus askerlerine de 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay