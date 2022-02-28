Ukrayna'dan savaşın seyrini değiştirecek flaş karar

Rusya'nın Ukrayna işgali 5. gününde de çatışmalarla devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den flaş bir karar geldi. Zelenski, cezaevlerinde yatan ve savaş tecrübesi olan mahkumların serbest bırakılıp silah altına alınacağını duyurdu. "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler" diyen Zelenski, Rus askerlerine de 'silahlarınızı indirin' çağrısı yaptı.