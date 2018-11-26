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Ukrayna'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko: - "Rusya'ya yönelik yaptırımlar artırılmalı. Tek yol bu, çünkü Rusya başka dilden anlamıyor"

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
Ukrayna'dan "Rusya'ya yaptırımların artırılması" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Yelchenko, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin görüşüleceği toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Volodymyr Yelchenko, ''Rusya'ya yönelik yaptırımlar artırılmalı. Tek yol bu, çünkü Rusya başka bir dilden anlamıyor.'' dedi.

Rusya, Azak Denizi'nde Ukrayna ile yaşanan gerginliğin ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:19
  1. BMGK
  2. Rusya
  3. Ukrayna

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