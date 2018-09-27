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Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım kararı

Ukrayna Güvenlik Servisi, bazı Rus firmalarına yaptırım ve kısıtlama getirildiğini duyurdu.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:08
Ukrayna'dan Rusya'ya yaptırım kararı

Ukrayna istihbarat servisi SBU'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde Rusya’dan bazı firmaların ve şahısların işgal altındaki topraklarda bulunan Donetsk ve Lugansk’taki nakliye firmalarıyla iş yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Bazı Rus firmalarının uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bu sebeple Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi ve Maliye Bakanlığının RJD Logistika, Promkompleksplast, Gazgolder ve diğer bazı Rus firmalarına yönelik kısıtlama ve yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:08
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