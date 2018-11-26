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Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve gemileri iade edin" talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko:"Rusya'dan, uluslararası hukuku çiğneyerek alıkoydukları Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakmalarını talep ediyorum"- "Denizcilerin yanı sıra el koyulan gemilerin de derhal Ukrayna tarafına teslim edilmesi gereklidir"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:17
Ukrayna'dan Rusya'ya "denizcileri ve gemileri iade edin" talebi

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kerç Boğazı'nda Rusya tarafından alıkonulan denizcilerin ve gemilerin "derhal iade edilmelerini" talep etti.

Poroşenko, Kiev'de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Toplantısı'nda, Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya tarafından alıkonulan denizcilerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Petro Poroşenko, "Rusya'dan, uluslararası hukuku çiğneyerek alıkoydukları Ukraynalı denizcileri derhal serbest bırakmalarını talep ediyorum." dedi.

Rusya'nın Azak Denizi'ndeki tansiyonu düşürmesi gerektiğini vurgulayan Poroşenko, "Denizcilerin yanı sıra el koyulan gemilerin de derhal Ukrayna tarafına teslim edilmesi gereklidir." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Kerç Boğazı'nda yaşanan olay nedeniyle yaralananlara tıbbi yardımın derhal yapılmasını ve evlerine güvenli şekilde dönmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Ukrayna ayrıca el koyulan gemilerin iadesini ve verilen hasarın karşılanmasını da talep etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iki ülke arasındaki gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:17
  1. Azak
  2. Karadeniz
  3. Kerç
  4. Kırım
  5. Rusya
  6. Ukrayna

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