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Avrupa Ukrayna'dan kritik açıklama: Rusya ilk kez Türkiye'de bizi dinledi
Avrupa

Ukrayna'dan kritik açıklama: Rusya ilk kez Türkiye'de bizi dinledi

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi. Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın 'tek bir inçlik' toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:36:00 -
Ukrayna'dan kritik açıklama: Rusya ilk kez Türkiye'de bizi dinledi

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva'ya göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler "kesinlikle ilerledi".

İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın "tek bir inçlik" toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonlarını azaltacağını söylemesine rağmen Rusya'nın ne Kiev'den ne de Çernihiv'den askerlerini çekmediğini söyledi.

Kaynak: TRThaber

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