Ukrayna’dan Hamas’a silah yardımı! Kim kimi destekliyor belli değil

Videoda militanlar, Ukrayna'nın da Hamas gibi bir “özgürlük mücadelesi içinde” olduğunu öne sürüyor ve bu silahların, İsrail'e karşı devam eden çatışmalarda önemli bir rol oynayacağını savunuyorlar. Ancak videonun gerçekliğini bağımsız olarak doğrulama çabaları ve videoda öne sürülen iddialar sonuçsuz kaldı ve birçok soru da halen yanıtsız kalmaya devam ediyor.

ABD KONGRE ÜYESİ VE DMİTRİ MEDVEDEV DAHİ, İLGİLİ İDDİALARA KATILDILAR

Hamas'a Ukrayna yönünden silah tedarik edildiği yönündeki iddia ve suçlamalar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının hemen ardından ortaya çıkmıştı. Çeşitli çevreler Hamas'a doğrudan veya karaborsa silah transferi iddialarını gündeme getirmekte ısrar etse de, İsrail Savunma Gücü (IDF), gruptan ele geçirilen herhangi bir silahı henüz kamuoyuna doğrulamış değil. Bununla birlikte, Hamas'ın cephaneliğinde Batı menşeli silahların varlığına ilişkin tartışmalar katlanarak ve boyutlanarak devam etti. Örneğin: ABD Kongresi üyesi Marjorie Taylor Greene; İsrail'in, ilgili silahların seri numaralarını kullanmak suretiyle silahların menşeini takip ederek bir soruşturma açması çağrısında bulundu. Ayrıca Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, NATO ülkelerinden Ukrayna'ya ve nihayetinde Hamas'a mühimmat teslimatına dönük rotayı kendince ifşa dahi etti. Kısacası bu silah transferleriyle ilgili şüpheler, İsrail güvenlik servisi için uzun süredir endişe konusu olmayı sürdürüyor.

İSRAİL, MALUM NEDENDEN DOLAYI ZELENSKI’NİN ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK YAKMADI

Birçok Batılı devlet başkanının İsrail'i ziyaret etmesi, devam eden İsrail-Hamas savaşına ayrı bir boyut katmıştı. Bu ziyaretçiler arasında Amerika Devlet Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Miloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bulunuyor. Ne var ki, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de bu süreçte İsrail'i ziyaret etme arzusunu dile getirmiş olsa da, İsrail kendisine her nedense henüz izin vermedi. Zelenski'nin Yahudi kökenli olduğu bilinmesine rağmen, muhtemel ziyaretiyle alakalı İsrail cephesinden gelen bu diplomatik tereddüt, pek çok soruyu gündeme getirdi. Pek çok uzman, Tel Aviv’in bu temkinli yaklaşımının pekâlâ Ukrayna'nın Hamas'a silah tedarikiyle ilgili şüphelerle bağlantılı olabileceğini düşünüyor. İsrail güvenlik servisinin Ukrayna'dan Hamas’a yapılan silah teslimatlarıyla ilgili verileri çoktan ele geçirdiğine, en kötü ihtimalle bu silah transferine ilişkin kuvvetli şüpheler beslediğine inanılıyor.

İSRAİL, UKRAYNA’NIN KENDİSİNDEN BEKLEDİĞİ ASKERİ DESTEĞİ VERMEMEKTE ISRAR EDİYOR

Ukrayna istihbarat teşkilatı SBU’nun da, Ukrayna menşeli silahların Hamas'ın eline geçtiğine dair ciddi şüpheleri, ortaya atılan kuvvetli iddiaların inandırıcılığını daha da artırdı. Bu arada İsrail’in Ukrayna'ya “Demir Kubbe sistemi” kurmaktan veya Ukrayna’nın Tel Aviv’ten talep edip beklediği diğer silahları sağlamaktan kaçındığını, özetle birbirlerinin askeri çıkarlarına müdahale etmekten kaçınma politikasını izlediğini hatırlatmakta da fayda var. Ortadoğu ateşi yanmaya devam ettiği, taraflar arasındaki savaş tüm hızıyla sürdüğü müddetçe, adı geçen iddialar ve endişeler, uluslararası algıları ve diplomatik ilişkileri şekillendirmeye ve de artlarında da birçok cevapsız soru bırakmaya devam edecek gibi gözüküyor…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Okay Deprem/ Oda TV