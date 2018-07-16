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FETÖ'nün yurt dışından getirilen uzmanı İzmir'e gönderildi

MİT'in Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
FETÖ'nün yurt dışından getirilen uzmanı İzmir'e gönderildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Ukrayna'dan İstanbul'a getirdiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

Alınan bilgiye göre FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan, darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüttüğü tespit edilen, örgütün sosyal medya uzmanlarından İnan, MİT tarafından dün öğleden sonra Ukrayna'dan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.

İnan, havalimanındaki işlemlerin ardından İzmir'e gönderildi.

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:01
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. fetö
  4. yusuf inan

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  • Yunus16Yunus162 dk önce
    VATAN HAİNLERİ HIRSIZLAR AMERİKAN KÖPEKLERİ, UKRAYNA DA SU KUYUSU MU AÇTINIZ? UKRAYNA DA KURBAN KESTİNİZ Mİ? BU TERÖRİSTLERE GÜN YÜZÜ GÖSTERMEYİN ÖYLE ÜÇ BEŞ YILL CEZA İLE FETÖ BİTMEZ
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