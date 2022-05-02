Ukrayna'dan büyük darbe! Rusya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu karargahı vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi. İki ay geride bırakan savaşta hala büyük bir başarı elde edemeyen Putin çareyi Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u bölgeye göndermekte bulmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, savaşı ileri cephedeki İzyum'daki karargahtan yöneten Gerasimov'u Ukrayna saldırısının hedefi oldu.

Ukrayna açıkladı: 200'ün üzerinde asker öldürüldü

Aynı habere göre karargaha düzenlenen saldırıda 200'ün üzerinde asker öldürüldü. Gerasimov ise yaralandı. Gazete haberini Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

Konuyla ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama bulunmazken bazı kaynaklar Gerasimov'un bacağında şarapnel yaraları bulunduğu, ve tedavi için Rusya'ya götürüldüğü bilgisi paylaştı.

Zelenski'nin danışmanına göre, söz konusu olan 55 yaşındaki Rus Tümgeneral Andrei Simonov'un Harkiv'de öldürülmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Simonov'un savaşın başından beri öldürülen 9'uncu Rus general olarak kayıtlara geçti.

Rusya kayıplarını açıklamıyor

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.