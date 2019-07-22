Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde

KİEV (AA) - Ukrayna'da erken genel seçimde, yarıdan fazlası açılan sandıklardan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi birinci çıktı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, erken genel seçiminin oy sayım işlemini sürdürüyor.

Komisyondan açıklanan ilk verilere göre, ülke genelinde seçime katılım yüzde 49,84 oldu.



Yerel saat ile 11.45 itibariyle sandıkların yüzde 54,68'i açıldı. Buna göre Halkın Hizmetkarı yüzde 42,47 oy ile birinciliği sürdürürken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 12,92 oy ile ikinci sırada geliyor.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,60 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisi yüzde 8,02 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,36 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin geçerli olduğunu ilan ederek, "Seçimlerin geçerliliğini sorgulayacak herhangi bir olay yok. Seçimler geçerli olarak kabul edilmektedir." dedi.

- Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu parlamentoya giriyor

Farklı partilerden milletvekili adayı olan Kırım Tatarları da Ukrayna Merkez Seçim Komisyonun açıkladığı sonuçlara göre parlamentoya giriyor.

Mevcut oy oranlarına göre, eski Devlet Başkanı Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması’ndan aday olan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz milletvekili oluyor.

Barajı geçen Ses Partisi'nden aday olan Kırımoğlu’nun danışmanı Rüstem Ümerov’un da milletvekili olma şansı devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

