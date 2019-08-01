Ukrayna'daki savaş mağdurları Kemer'de tatil yapacak

ANTALYA (AA) - Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden ve yaralananların yakınları Antalya'da tatil yapacak.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko ve beraberindeki heyet, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve Ukrayna vatandaşlarını Kemer'de ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Ukraynalıların Antalya ve Kemer'i çok sevdiğini vurgulayan Topaloğlu, "Geçen sene Antalya'ya yaklaşık 750 bin Ukraynalı misafirimiz tatile gelmişti. Biz Ukraynalı misafirlerimize önem veriyoruz, onlar da Kemer'i ikinci vatanları gibi görüyor." dedi.

Ukraynalıların Kemer'deki deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa, spor, sağlık gibi alternatif turizm olanaklarının farkında olduğunu belirten Topaloğlu, bu yüzden Kemer'in Ukraynalılar tarafından çok tercih edildiğini ifade etti.

Topaloğlu, Kemer ile kardeş şehir olmak isteyen Truskavets şehriyle ilgili ise gerekli çalışmanın yapılacağını kaydetti.

Konsolos Khomenko ise misafirperverliklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür ederek, Kemer'in Ukrayna ile ilişkilerinden çok memnun olduklarını belirtti.

Kemer'de tatil yapan Ukraynalılara gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Khomenko, şunları dile getirdi:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, iki ülke arasında pasaportsuz seyahat edebilme anlaşması yaptı. Bu kapsamda Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta ölen ve yaralanan ailelerden 300 kişi, geçen sene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Kemer'de tatil yaptı, ekim ayında da 100 kişi Göynük'te tatil yapmaya gelecek. Bu tatilde konser vermeyi de düşünüyoruz. Hatta Ukrayna Büyükelçisi'nin de bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz."