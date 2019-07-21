0553 313 94 23

Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi birinci

Sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi en çok oyu aldı

21 Temmuz 2019 Pazar 20:46
Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi birinci

KİEV (AA) - Ukrayna'da erken milletvekili genel seçiminde sandık çıkış anketlerine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı en çok oyu aldı.

Ülkedeki erken genel seçimde oylama işlemleri sona erdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy'in göreve geldikten sonra parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yapılan ve 22 partinin katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, Halkın Hizmetkarı yüzde 43,9 oy ile liderliğe otururken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 11,5 oy ile ikinci sırada yer aldı.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,9 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan partisi yüzde 7,6 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,3 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 20:46
  1. Ukrayna seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü prova: 5-2
    1. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    2. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    3. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    4. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    5. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    6. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    7. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    8. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    9. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    10. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    11. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    12. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı
    13. DERLEME - Düzce'deki su baskını ve..
    14. Futbol: Hazırlık Maçı
    15. 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    16. Ali Erbaş’tan Tıbbiye Camii ve..
    17. Kırklareli'nde denizde kaybolan genç..
    18. Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği
    19. 2019 Türkiye Kulüpler Satranç..
    20. Çift maaşlı CHP'li Başkana Sinan..
    21. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
    22. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    23. Sivas'ta cinayet
    24. Düzce’de selde kaybolan 5 kişiyi arama..
    25. Bakan Soylu, Van’da kurban vekaleti..
    26. Aksaray’ın Demirci beldesinde seçimi..
    27. Burdur’da firma sahibi iş yerinde ölü..
    28. Bartın’da boğularak hayatlarını..
    29. Bakan Soylu’dan yaralı polisin..
    30. Motosiklet hırsızlarından 1’i..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci