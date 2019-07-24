Ukrayna'da Zelenskiy'in ikinci zaferi

KİEV (AA) - Ukrayna'da rakibini rekor oy farkıyla geride bırakarak devlet başkanı olan Vladimir Zelenskiy, kurduğu Halkın Hizmetkarı partisinin erken genel seçimlerde elde ettiği sonuçlarla ikinci bir zafere imza attı.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu'nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,5'i açıldı. Seçime katılım oranının 15 milyon seçmenle yüzde 49,84 olduğu erken genel seçimlerde, 22 partiden 5'i yüzde 5 barajını aşabildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi Halkın Hizmetkarı, yüzde 43,17 oy alarak seçimden birinci çıktı.

Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu, yüzde 13,01 ile en çok oyu alan ikinci siyasi parti oldu.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan partisi yüzde 8,18, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,11 ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 5,83 alarak yüzde 5 barajını geçti.

450 sandalyelik Ukrayna Parlamentosu'na, 22 siyasi partinin listesinden 225, dar bölge seçim listesinden ise 199 milletvekili girdi.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas'ta oylama yapılamadığı için dar bölge listesinden 26 milletvekilinin koltuğu, parlamentoda boş kaldı.

Parti listesi ve dar bölgeden seçilen milletvekillerinin bir araya gelmesiyle "Verkhovna Rada" olarak bilinen Ukrayna Parlamentosu'nda Halkın Hizmetkarı 253 milletvekiliyle salt çoğunlukta bulunduğu için tek başına hükümeti kurma gücüne sahip oldu.

Yaşam İçin Muhalefet Platformu 44, Anavatan 25, Avrupa Dayanışması 24, Ses 20 milletvekili, barajın altında kalan partilerden ise 10 milletvekili ile 48 bağımsız milletvekili parlamentoda yerlerini alacak.

- Yolsuzlukla mücadele Zelenskiy'in önceliği

Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi hükümeti kurduktan sonra Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında devam eden iç savaşın bitirilmesi ve Rusya'da tutuklu bulunan Ukrayna askerlerinin geri dönmesi için adımlar atmayı planlıyor.

Ülkenin en büyük sıkıntılarından biri olan yolsuzlukla mücadele, Zelenskiy'in kuracağı hükümetin öncelikleri arasında yer alacak.

- Kırım Tatarları da parlamentoda

Farklı siyasi partilerin listesinden aday olan Kırım Tatarları da Ukrayna meclisine girmeye hak kazandı.

Avrupa Dayanışması'ndan aday olan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Ses Partisinden aday olan Kırımoğlu'nun danışmanı Rüstem Ümerov, parlamentoya girmeye hak kazandı.

Ukrayna'da nisanda yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde komedyen Zelenskiy, yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.