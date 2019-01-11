0553 313 94 23

Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen üniversite öğrencilerinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi

11 Ocak 2019 Cuma 01:24
Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

HATAY (AA) - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'a getirildi.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen cenaze, uçağın kargo bölümünden alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konulan Yıldız'ın cenazesi, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızının cenazesini alan baba Levent Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sözün bittiği değil başlamayacağı bir yerde olduklarını belirterek, "Acılarımız bitmiyor ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağız." dedi.

Cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 01:24
  1. Buket Yıldız
  2. cinayet
  3. Hatay
  4. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan kritik Irak görüşmesi!
    1. İran'dan kritik Irak görüşmesi!
    2. 'Suudilerle asla ticaret yapmayız'..
    3. "Okyanuslar tahmin edilenden yüzde 40..
    4. Tekirdağ'da korku dolu anlar! Boyu 6..
    5. Sapkın zihniyetten 'darbe' sinyali:..
    6. Maduro'ya küstah sözler: Onu tanımıyoruz
    7. Bakan Soylu'dan terör vurgusu:..
    8. Ukrayna'da Türk vatandaşı iki..
    9. Afrika ülkesinde seçim sonuçları..
    10. Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması:..
    11. Pompeo'dan "Orta Doğu Stratejik..
    12. "Türkiye bizim vazgeçilmez ve değişmez..
    13. Merkel'den 'pes' dedirten açıklama:..
    14. Komşu'da şüpheli toz paniği! 16 kişi..
    15. İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
    16. ABD istedi! İsrail F-16 anlaşmasını..
    17. Romanya AB dönem başkanlığını devraldı
    18. Jandarma Genel Komutanlığı davasında..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ocak 2019
    20. Erbaş harçlıklarını Yemen'e gönderen..
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Erdoğan ile bu kanalın...
    Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'ye geleceğini açıkladı: Erdoğan ile bu kanalın...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...