Ukrayna'da Türk vatandaşı iki öğrencinin öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüsnü Can Ç. hakkında yürütülen soruşturmada, şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra temas kurduğu kişilerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanan Hüsnü Can Ç. hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç'nin Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra temasta bulunduğu kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, olayda hayatını kaybeden Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız'ın ailelerinin beyanlarının alınması için ilgili yer savcılıklarına talimat yazdı. Ailelerin Hüsnü Can Ç'den şikayetçi olup olmadıkları, daha önceden kızlarına yönelik rahatsız etme gibi bir durum yaşanıp yaşanmadığı yönünde bilgilerine başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan savcılığın, olaya ilişkin Ukrayna adli makamları tarafından toplanan delil ve belgeler ile alınan ifadelerin uluslararası istinabe yoluyla gönderilmesi için girişimde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığında saklandığı yerde yakalanmıştı.



