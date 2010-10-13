Ukrayna’da tren kazası: 40 ölü...

Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinde meydana gelen kazada otobüsteki 40 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ağır yaralandığını belirtti. Azarov, ölenlerin ailelerine 12 bin 600'er dolar verilmesi ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine de hemzemin geçitlere otomatik bariyerin konulması talimatı verdi. Polis, ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtirken, İçişleri Bakanlığı, lokomotifin otobüsü yaklaşık 30 metre sürüklediğini duyurdu.