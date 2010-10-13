Ukrayna’da tren kazası: 40 ölü...
Ukrayna'nın doğusunda bir yük treni ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 40'a çıktı.13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesinde meydana gelen kazada otobüsteki 40 kişinin öldüğünü, 11 kişinin ağır yaralandığını belirtti. Azarov, ölenlerin ailelerine 12 bin 600'er dolar verilmesi ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine de hemzemin geçitlere otomatik bariyerin konulması talimatı verdi. Polis, ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtirken, İçişleri Bakanlığı, lokomotifin otobüsü yaklaşık 30 metre sürüklediğini duyurdu.
YORUM YAZ