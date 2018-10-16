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Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı düştü! 2 asker öldü

Su-27 tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi. Uçağın düşme sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

16 Ekim 2018 Salı 20:01
Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı düştü! 2 asker öldü

Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

1 ABD ASKERİ, BİR DE UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Bölgede daha önce Ukrayna ve Amerikan uçaklarının tatbikat uçuşları yapacağı duyurulmuştu.

Olayda bir ABD ve bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYNAK: SPUTNİK

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:01
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