Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı düştü! 2 asker öldü
Su-27 tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi. Uçağın düşme sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.16 Ekim 2018 Salı 20:01
Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
1 ABD ASKERİ, BİR DE UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ
Bölgede daha önce Ukrayna ve Amerikan uçaklarının tatbikat uçuşları yapacağı duyurulmuştu.
Olayda bir ABD ve bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KAYNAK: SPUTNİK
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