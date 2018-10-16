Ukrayna'da Su-27 savaş uçağı düştü! 2 asker öldü

Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

1 ABD ASKERİ, BİR DE UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Bölgede daha önce Ukrayna ve Amerikan uçaklarının tatbikat uçuşları yapacağı duyurulmuştu.

Olayda bir ABD ve bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYNAK: SPUTNİK