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Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek isteyen iki Türk yakalandı

Ukrayna’da pasaport kontrol noktasında iki Türk vatandaşı sınırı gizlice geçmek isterken yakalandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:28
Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek isteyen iki Türk yakalandı

Ukrayna’da pasaport kontrol noktasında iki Türk vatandaşı sınırı gizlice geçmek isterken yakalandı. Pasaport kontrolünden kaçmaya çalışan kişiler, Mukaçevo sınır muhafızları tarafından gözaltına alındı.

 

Ukrayna’da Luzhanka pasaport kontrol noktasında 26 ve 30 yaşındaki iki Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şahısların, gizlice pasaport kontrol kabinine girmeye ve bu şekilde hiçbir kontrol olmadan Macaristan’a ulaşmaya çalışırken sınır koruma görevlileri tarafından yakalandığı açıklandı. Yakalanan iki kişinin yanlarında pasaport belgelerinin bulunduğu ancak Macaristan’ı ziyaret etmek için gerekli vizelerinin bulunmadığı, bu yüzden sınırı bu şekilde geçmeye çalıştıkları öğrenildi. Şahıslar hakkında ’Yasadışı geçiş veya devlet sınırının yasadışı olarak geçilmesine teşebbüs’ suçundan işlem yapılacağı açıklandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:28
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