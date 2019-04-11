Ukrayna’da seçimler öncesi ortalık fena karıştı

Ukrayna’da yapılan ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasındaki gerilim tehditlere kadar uzandı.

Ukrayna’da 2 hafta önce gerçekleşen devlet başkanlığı ilk tur seçimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan ve seçimlerin ilk turunda Poroşenko’ya fark atarak ikinci tura yükselme başarısı gösteren Vladimir Zelenskiy arasındaki seçim tartışmaları giderek şiddetlenmeye devam ediyor. Petro Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak olan ikinci tur seçimleri için ülkenin her tarafında Rusya Devlat Başkanı Vladimir Putin ile karşı karşıya geldiği bir görseli kullanarak reklam panolarına yapıştırdı. Poroşenko’nun bu çalışması üzerine Rusya tarafından tepkiler geldi. Gece saatlerinde sökülen görsellerin bazı bölgelerde yine reklam panolarına yapıştırılmaya başlandığı öğrenilirken, bazı Poroşenko destekleri de bu seçim çalışmasına tepki gösterdi. Diğer taraftan Rusya’nın itirazları karşısında Poroşenko’nun danışmanları Putin’in görsellerinin kullanılması konusunda Rusya’dan izin alınmadığını açıkladı. Bu nedenle gece yarısı bazı afişlerin söküldüğü öğrenildi.