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Ukrayna'da Rusça şarkı söylemek ve dinlemek yasak!

Lviv kentinde Rusça şarkı söylemek, dinlemek ve Rusça televizyon programları izlemek yasaklandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:25
Ukrayna'da Rusça şarkı söylemek ve dinlemek yasak!

Ukrayna'nın batısında milliyetçi eğilimlerin yüksek olduğu Lviv'de Rusçanın toplumsal yerlerde kullanılması yasaklandı.

Lviv Belediyesi, "Rusça kültür ürünlerinin" kullanılmasının yasaklanması kararını onayladı. " Rusya'nın Ukrayna işgali sona erene kadar" devam edeceği belirtilen yasak kapsamında, Lviv ili sınırları içerisinde halkın toplu halde bulunduğu yerlerde Rusça şarkı söylemek, dinlemek, Rusça televizyon programlarını izlemek yasak olacak.

Kimi internet siteleri, "kültür ürünü" tanımının çok geniş olduğuna, Rusça kitapların, toplum önünde Rusça yapılan konuşmaların, hatta sokakta Rusça konuşmanın bile yasak kapsamına dahil edilmesinin önünün açık olduğununa işaret etti.

Yasağın ihlal edilmesi halinde hangi cezanın uygulanacağı netleştirilmezken, Rusça gösterilere ve şarkılara yer veren işletmelerin lisanslarının iptal edilebileceği, Rusçayı kamusal yerlerde kullanan kişilere karşı yasal işlem başlatılabileceği belirtiliyor.

Lvivli yetkililer, yasağın Ukrayna genelinde uygulanmasını teklif ediyor.

Ukrayna, daha önce Rusça eğitimi yasaklamıştı. Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin engellendiği, medyada Rus dilindeki yayınların sınırlandığı ülkede, DostoyevskiTolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:25
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