Ukrayna'da peş peşe patlamalar!

Çernigov ilinin İçnya ilçesinde 682 hektar alan üzerinde kurulu olan 6 numaralı cephanelikte, gece saat 3.40’da patlama oldu. Patlamanın ardından cephaneliğin 20 kilometre çevresindeki hava sahası uçuşlara kapatılırken, bölgedeki kara ve demiryolu hatlarında ulaşım da durduruldu.



Patlamanın hemen ardından, bölgede yaşayan 10 binden fazla insan, tahliye edildi. Ukrayna Başbakanı Volodimir Grosysman’ın ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın bölgeye giderek incelemeler yaptıkları bildiriliyor.