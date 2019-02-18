Ukrayna'da öldürülen tır şoförünün cenazesi defnedildi

BOLU (AA) - Ukrayna'da mola verdiği tır parkında öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde toprağa verildi.

Ukrayna ve Türkiye arasında taşımacılık yapan lojistik şirketinde tır şoförü olarak çalışan ve önceki gün tır parkında mola verdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürülen Fahrettin Altundağ'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine getirildi.

Altundağ'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarı Kuldan Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından, köy mezarlığında defnedildi.

Fahrettin Altundağ'ın yeğeni Üstün Altundağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcasının nakliye işinde çalıştığını ve yurt dışına çıktığını söyledi.

Amcasının mola verdiği tır parkında öldürüldüğünü aktaran Altundağ, "Otopsi raporlarına göre kafasına vurulmuş ve vücudunda 22 bıçak darbesi bulunuyor. Amcamı soymaya kalkmışlar." diye konuştu.