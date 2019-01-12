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Ukrayna'da öldürülen tıp öğrencisi İzmir'de toprağa verildi

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:00
Ukrayna'da öldürülen tıp öğrencisi İzmir'de toprağa verildi

İZMİR (AA) - Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi, İzmir'de defnedildi.

Yenişehir Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Hüsünbeyi'nin cenazesi, Karabağlar ilçesindeki evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Yeşilyurt Kavaklıpınar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cami avlusunda Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal, annesi Nalan ve amcası Mete Hüsünbeyi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve vatandaşlar katıldı.

Genç kızın cenazesi, namaz sonrası Buca Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi, 3 Ocak'ta ikamet ettikleri evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:00
  1. Cenaze namazı
  2. Cenaze töreni
  3. cinayet
  4. öldürülen kız
  5. Ukrayna

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