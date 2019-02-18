0553 313 94 23

Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde 22 bıçak darbesiyle öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ (47), Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:25
Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde 22 bıçak darbesiyle öldürülen tır şoförü Fahrettin Altundağ (47), Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Altundağ’ın tır şoförü olan ağabeyi Rafet Altundağ’ın da, 2 ay önce Ukrayna’da gasp edildiği ortaya çıktı.


Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü Ukrayna’nın Vinnitsa kentinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna ile Türkiye arasında taşıma işi yapan bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası tır şoförü Fahrettin Altundağ (47), Ukrayna’nın Vinnitsa şehrinde bulunan bir tır parkında mola verdi.


İddiaya göre, geceyi mola verdiği tır parkında geçiren Altundağ, sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Kendisini gasp etmeye çalışan kişilere karşı direnen Altundağ, bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altundağ’ın 22 bıçak darbesi aldıktan sonra boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.


Olayla ilgili inceleme başlatan Ukrayna polisi, 23 yaşında bir kadın şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Tır şoförü Fahrettin Altundağ’ın cenazesi ise, Ukrayna’daki işlemlerinin ardından memleketi olan Bolu’nun Yeniçağa ilçesine getirildi. Fahrettin Altundağ, Yeniçağa İlçesi’ne bağlı Yukarı Kuldan Köyü’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.


Altundağ’ın cesedi bekçi değişiminde bulundu


Cenaze namazı öncesinde konuşan Fahrettin Altundağ’ın yeğeni Üstün Altundağ, otopsi raporlarına göre yaptığı açıklamada, “Amcam nakliyeci. Yurt dışında çalışıyor. Ukrayna’da gece geç saatlerde giderken dinlenmek için parkta mola veriyor. Saat gece 04.00’e yakın uyanıyor. Otopsi raporlarına göre, arabadan aşağı iniyor. Kafasının arka tarafından yarık meydana gelmiş. Kalbinde 3 defa bıçak izi var. Kol tarafından atardamarda patlama var. Daha sonra bekçi kulübesine gitmeye çalışırken vefat ediyor. Gece yarısı saat 04.00-04.30 arası. Oradaki kulübede bekçi yok. Sabah 08.30-09.00 arası bekçi değişimi esnasında diğer bekçi görüyor. Olay yerinde amcam vefat etmiş” dedi.


“Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar”


Altundağ’ın öldürülmesiyle ilgili Ukrayna’da 23 yaşında bir kadının gözaltına alınmasına da tepki gösteren Üstün Altundağ, cinayeti tek başına bir kadının işleyemeyeceğini belirterek, “Bir kadının öldürdüğüne yönelik gözaltı var. Ama otururken yakalanmış. Ukraynalılar bir suçlu bulmak zorundaydılar. Çünkü tepkiler büyümüştü. Ortaya bir şey atmaları gerekiyordu. Orada kadını buldular. Tek bir kadının yapabileceği bir şey değil. Kollarında, kalbinde, kafasında 22 tane bıçak yarası var. 23 yaşında bir bayanın yapabileceği bir şey değil. Kafasına darbeyi yedikten daha sonra bayılmış. Arabanın içinde parası yok. Soymuşlar. Cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Oradaki polisler de, can güvenliği olmadığı yönünde tepkiler gelince, son zamanlarda yaşanan 3’üncü ölümlü olay. Ortaya bir suçlu bulmak zorundalardı. Böyle bir iddia attılar. Benim amcam gasp nedeniyle öldürüldü. Bunu bir bayana bağlamak imkansız. Bayan da olabilir ama tek başına bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Biz bunun yanında 2-3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Şirket aracılığıyla Ukrayna’da avukat tuttuk. Olay şu an incelemede. Biz de sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıkamaya verilen yorganın içinden balya balya para çıktı
    1. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    2. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    3. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    4. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    5. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    6. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    7. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    8. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    9. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    10. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    11. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    12. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    14. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    15. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    16. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    17. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    18. Saadet Partisi Ankara adayını belirledi
    19. Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu
    20. Eşi 'satamazsın' deyince inat etti!..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?