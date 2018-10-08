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Ukrayna'da NATO tatbikatı başladı

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatının başladığı açıklandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
Ukrayna'da NATO tatbikatı başladı

Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatı başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta ve batı kesinlerinde bulunan Hmelintiski ve Vinnitsya bölgelerinde başlayan tatbikata Ukrayna’nın yanı sıra ABD, İngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Romanya'nın katıldığı ifade edildi.

19 Ekim'de sona erecek

Açıklamada, tatbikatın, uçuş mürettebatının ABD ve NATO üyesi diğer ülkelerin mürettebatı ile ortak uçuş kabiliyetini arttırma ve belirlenen görevleri birlikte yerine getirme amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tatbikatın 19 Ekim’e kadar süreceği bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
  1. NATO
  2. Açık Gökyüzü-2018
  3. Ukrayna Savunma Bakanlığı
  4. ABD
  5. İngiltere
  6. Belçika
  7. Danimarka
  8. Estonya
  9. Hollanda
  10. Polonya
  11. Romanya
  12. Ukrayna

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