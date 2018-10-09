Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama! 10 bin kişi tahliye dildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna’nın Kuzeyindeki Çernigov bölgesinde bir askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldiği duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan duyuruda, “Yerel saatle 03.30’da 6’ncı cephaneliğimizin edindiğimiz bilgiye göre; Çernigov bölgesindeki Ichnya kasabası yakınlarındaki arazide bir patlama meydana geldi” ifadeleri yer aldı.

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada bölgede her türlü tedbirin alındığı ve ilgili ekiplerin patlamanın yaşandığı mühimmat deposuna yönlendirildiği belirtildi.

Ukrayna Acil Yardım Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada da bölgeden 10 bin civarında kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Yarovoi ise yaptığı açıklamada, patlama sonucu ölü ya da yaralı olmadığını belirtti. Yaşanan olay sebebiyle bölgenin hava sahası bir süreliğine kapatıldı ve tren ve kara yolu ulaşımlarına ara verildi.