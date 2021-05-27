Ukrayna’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı açıklandı

Ukrayna'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 509 artarak 2 milyon 193 bin 367 kişiye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 183 artarak 50 bin 76 kişi oldu.

Son 24 saatte 67 binden fazla test yapılan ülkede, iyileşenlerin sayısı 16 bin 867 artarak 2 milyon 6 bin 918'e ulaştı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 992 bin 189 kişi aşılandı.