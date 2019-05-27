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Ukrayna'da kan donduran görüntü: Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Ukrayna'da bir adam, markette kasa sırası beklerken yanında bulunan bir çocuğun boynunu kırmaya çalıştı. Olay, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:00
Ukrayna'da kan donduran görüntü: Markette çocuğun boynunu kırmaya çalıştı

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Süpermarketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın markette kasa sırası beklediği anlarda yanına gelen bir çocuğun kafasını tuttuğu ve boynunu kırmaya çalıştığı görüldü.

Saldırganın arkasında bulunan kadının hızlıca olaya müdahale ettiği; saldırgana birkaç defa vurarak durdurduğu görülürken; başka bir adamın ise saldırganı kaldırarak olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü.

Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını; saldırganın akli dengesinin yerinde olmayabileceği ya da alkol veya uyuşturucu etkisinde olabileceği ihtimali üstünde durduğunu duyurdu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:56
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