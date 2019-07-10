0553 313 94 23

Ukrayna’da ilk defa bir Türk vatandaşı milletvekili seçimlerine hazırlanıyor

Ukrayna vatandaşlığı bulunan ünlü Türk iş adamı Kadem Ergül, Ukrayna’da yapılacak parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:30
Ukrayna’da ilk defa bir Türk vatandaşı milletvekili seçimlerine hazırlanıyor

Ukrayna vatandaşlığı bulunan ünlü Türk iş adamı Kadem Ergül, Ukrayna’da yapılacak parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor.


Artvin doğumlu olan ve uzun yıllardır Ukrayna’da yaşayan Kadem Ergül, kendi tabiriyle “laz müteahhit”, Ukrayna’da yapılacak olan parlamento seçimlerine girmeye hazırlanıyor. Kiev’deki Türk gazetecilere röportaj veren Ergül, “1992 senesinde Batum üzerinden Ukrayna’ya geldiğimde cebimde sadece 100 dolar vardı. İlk sene ailemin maddi desteğini aldım ama ikinci seneden itibaren çalışmaya başlayarak kendi masraflarımı kendim karşıladım. Doğduğum ülke olan Türkiye’yi ve yaşadığım ülke olan Ukrayna’yı çok seviyorum. Eşim buralı ve iki çocuğumuz var. Çocuklarımın ilerde Türkiye ve Ukrayna lehine köprü olması için uğraşıyorum. Bu iki dost ülkenin geleceği için bu çok önemli. Çocuklarım Rusça, Türkçe, Ukraynaca ve hatta Lazca bile biliyorlar. Evlatlarımın sık sık Türkiye’de vakit geçirmesini sağlıyorum” dedi.



“Türk asıllı bir Ukraynalıyım, iki ülkeye de faydalı olmak istiyorum”


Hem Türk olmasının hem de Ukrayna vatandaşı olmasının kendisine büyük avantaj sağladığını belirten Ergül, “Ukrayna altyapı ve asfalt konularında çok yetersiz. Bizler bu işi çok iyi yapıyoruz. Ukrayna’da Türk firmaları asfalt konusunda çokönemli yerdeler. Parlamentoya girebilirsek Ukrayna Ulaşım Bakanlığının birçok işini Türklerin yapmasından yanayım, çünkü inşaat, altyapı, yol bizim işimiz. Türk vatandaşları olarak Ukrayna’da çok ciddi projelere imza attık ve bunlardan bazıları benim projelerim. Bildiğimiz bu konularda tecrübelerimizi paylaşarak iki ülkeye de faydalı bir siyasetçi olmayı istiyorum” dedi.



“Siyasette çok yeniyim”


Ailesinin siyasi geçmişinin olmasına karşın kendisinin politikaya yeni atıldığını belirten Ergül, “Partimiz siyasi hayatına yeni başladı. Ben de çok yeniyim. Babam eski siyasetçilerdendir ama siyasi arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü için siyasette fazla kalmayarak sade hayatına devam etmiştir. Siyasete girdiğim iki aylık şu süreçte çok önemli bir görevi üstlendiğimin farkındayım. Siz artık potansiyel bir devlet adamısınız ve ağzınızdan çıkan her söz, yapacağınız her icraat devlet çatısında gerçekleşmiş olacak. Bu çok farklı ve sorumluluk gerektiren zevkli bir duygu” şeklinde konuştu.



“Tamamen kader diyorum”


Kendi partisi hakkında da detaylı bir açıklamada bulunan Ergül, “Güç ve Onur isimli partimizin başkanı İgor Smeşko da siyasette yeni bir isim. Başkanımız profesör, istihbaratçı ve orduda önemli görevler yapmış eski bir askeri personel. Peki ben nasıl bu partiden aday oldum? Benim siyasete atılmak gibi bir amacım hiç olmadı. Başkanımızın baş danışmanı benim çok samimi bir Ukraynalı arkadaşım. Ben kendilerine bu süreçte hep destek oldum ve bana gelen bir teklifle bu işlerin içinde kendimi buldum. Tamamen kader diyorum. Ukrayna’da yaşadığım ticari sıkıntıların çözümlerini ararken, ki edindiğim çevre sonucu böyle bir siyasi zemin oluştu. Ben bu ülkeye gelen ilk Türk vatandaşlarındanım. Öğrencilik hayatımda da, ticari hayatımda da birçok sorun yaşadım” dedi.



“Kırım bizim meselemizdir”


Ergül, “Rusya ile yaşanılan Kırım sorunu bizim de sorunumuzdur. Kırım Meclis Başkanı Rıfat Çubarov ile aynı partide olmak gurur verici benim için” şeklinde konuştu.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık yemini ettiği törende ilk icraat olarak parlamentoyu feshetmiş ve seçim duyurusu yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü isim belli oldu
    1. Abdullah Gül'ün teklif yaptığı ülkücü..
    2. Giresunspor, Muhammed Bayır'ı transfer..
    3. Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu, kombine..
    4. HSK'den müstemir yetki kararı
    5. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı..
    6. TÜBİTAK ile DMO'dan güç birliği
    7. Senegal'de Afrika Kupası yarı finali..
    8. Suriye Türkmen Meclisi heyeti Hatay'da
    9. Rize'de tarihi kemer köprünün yıkılması
    10. İngiliz ilaç şirketine "Pfizer" için..
    11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iklim..
    12. Ekonomi alanındaki torba teklif Plan..
    13. "Eski günlere dönmek istiyorum"
    14. Tramvay arızası giderildi, seferler..
    15. Antalya’da denizde boğazında plastik..
    16. Ukrayna’da ilk defa bir Türk vatandaşı..
    17. 5 terörist daha öldürüldü!
    18. Tunceli'de 5 teröristin etkisiz hale..
    19. Tartışmalara Bayraktar da katıldı:..
    20. Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
    21. Zelenski çok sinirlendi: Çık git..
    22. Tramvaydaki arıza giderildi
    23. Tenis: Wimbledon
    24. Kayserispor'a Fransız stoper
    25. Yemen'deki Husilerin "idam kararına"..
    26. Ayağını merdivene sıkıştıran yaramazın..
    27. Sivasspor'un Bolu kampı
    28. Diyet dondurma tarifi | Şekersiz..
    29. "Sezona en iyi şekilde hazırlanacağız"
    30. 15 Temmuz New York'ta dijital ekranlı..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"