Ukrayna’da Dünya Başörtüsü Günü Ukrayna’nın Odessa şehrinde “Dünya Başörtüsü Günü” nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Odessa’nın merkezi caddelerinden Deribasovskiy'de Ukrayna İslam Kültür Merkezinin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Yaklaşık iki saat süren etkinlikte katılımcılara başörtüsünün İslam dinindeki yeri anlatıldı. Başörtüsü bağlama tekniklerinin de gösterildiği etkinlikte, bazı başı açık kadınlar başörtüsü bağlamayı denedi. Ayrıca etkinlik kapsamında İslam dinini anlatan kitaplar da sergilendi. Bangladeş kökenli Nazma Khan’ın girişimiyle 2013’ten itibaren her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

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