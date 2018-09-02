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Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni lideri seçiliyor!

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı saldırı sonucu öldürülmesinden sonra ülkenin yeni liderinin Dmitry Trapeznikov olacağı iddia edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 18:31
Ukrayna'da Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni lideri seçiliyor!

Rus basını Ukrayna’dan bağımsızlığını 2014 yılında tek taraflı olarak ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı saldırı sonucu öldürülmesinden sonra ülkenin yeni başkanının Zaharçenko’nun yardımcısı Dmitry Trapeznikov olacağını iddia etti. Kararın her an açıklanabileceğini belirten Rus basını, Dmitry Trapeznikov’un savaş döneminde büyük başarılar elde ettiğini, mevcutta devlet başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun yardımcısı olduğunu, bu sebeple Donetsk’in yeni devlet başkanı olacağını aktardı.

Aynı zamanda Donetsk Halk Cumhuriyeti anayasasının 62. maddesine göre devlet başkanının olağandışı bir sebepten dolayı görevini sürdürememesi durumunda başkan yardımcısının geçici olarak başkan olacağı belirtiliyor. Bu sebeple Dmitry Trapeznikov’un geçici olarak yeni başkan olacağı sonrasında ise halk oylamasıyla yeni bir başkan seçilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:31
  1. Donetsk Halk Cumhuriyeti
  2. Ukrayna
  3. Dmitry Trapeznikov

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