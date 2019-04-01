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Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinin sistematik ihlaller olmadan sona erdiğini ilan etti

01 Nisan 2019 Pazartesi 01:48
Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri

KİEV (AA) - Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde oy kullanma işleminin sona erdiğini ve seçimlerin yapılmış sayıldığını ilan etti.

Seçimlerde sistematik ihlallerin olmadığını belirten Slipaçuk, "Seçimler gerçekleşti. Bu bizim ortak zaferimizdir. Ukrayna halkının iradesi hayata geçirildi." dedi.

Slipaçuk, oyların sayımının sürdüğünü ifade etti.

39 adayın katıldığı seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 ile ikinci olmuştu.

Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 01:48
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