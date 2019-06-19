Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı

NİEUWEGEİN (AA) - Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirildi.

JIT tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Savcılığı Başsavcısı Fred Westerbeke, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan 4 zanlının 3'ünün Rus, diğerinin Ukraynalı olduğunu belirtti.

Zanlıların uçağı düşürmekten ve cinayetten yargılanacağını kaydeden Westerbeke, zanlıların Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti" tarafında olan Rus asıllı Sergej Doebinski, Oleg Poelatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Chartsjenko olduğunu ifade etti.

Westerbeke ayrıca, uçağın düşürülmesinde kullanılan Rus yapımı Buk füzenin fırlatılmasının zanlılar tarafından gerçekleştirilmese bile, Hollanda yasalarına göre sorumluların suçu işlemiş gibi olduklarını kaydetti.

Uçağın düşürüldüğü dönemde bölgede yaşanan savaşın göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Westerbeke, zanlıların bir savaş uçağı düşürme niyetinde olabilecekleri fakat bunun duruşmada ortaya çıkacağını aktardı.

Westerbeke, zanlıların ulusal ve uluslararası arama listesine alındıklarını kaydederek, duruşmanın 9 Mart 2020'de Hollanda'nın Schiphol mahkemesinde yapılacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna anayasasına göre yasak olduğu için zanlıların iadesi için başvuru yapılmadığını belirten Westerbeke, iki ülkeye de zanlıları ülkelerinde yargılama talebinde bulunacaklarını fakat zanlıların kendi istekleri ile Schiphol'daki mahkemede yargılanmayı da tercih edebileceklerini kaydetti.



Westerbeke, olayla ilgili daha fazla kişilerin sorumlu olduğunu, diğer sorumluların bulunması için araştırmanın devam edeceğini bildirdi.

JIT geçen sene, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. Uçağın düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Hollanda hükümeti ise bunun üzerine, MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttuğunu bildirmişti.



MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Hollanda, Avustralya, Belçika, Malezya ve Ukrayna'dan yetkililerin katılımıyla kazaya ilişkin cezai soruşturma yapmak üzere kurulmuştu.