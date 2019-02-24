Ukrayna’da 2 dağcı donarak öldü Ukrayna’da Karpatlar’daki bir dağa tırmanan 8 dağcıdan 2’si donarak can verdi.

Ukrayna’da Karpatlar’daki bir dağa tırmanan 8 dağcıdan 2’si donarak can verdi.

Karpatlar’daki Pop Ivan Dağı’na tırmanan 8 kişiden 2’si donarak hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Birimi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Hava şartlarının kötü olmasından dolayı dağcıların yardım çağrısından 12 saat sonra bölgeye ulaşabildik. Arama kurtarma ekiplerinin donmak üzereyken ulaştığı dağcılardan 6’sı hastanede tedavi görüyor" denildi.

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