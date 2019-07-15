Ukrayna'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Türk iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve soydaş toplulukların kanaat önderleri katıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini anarak, Türk dünyasının tüm tehditler karşısında birlik ve bütünlük içerisinde olduğunu dile getirdi.

Tören, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iç yüzünü anlatan "The Network" (Şebeke) isimli belgeselin gösterimiyle sona erdi.



Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Ukrayna Koordinatörlüğü de başkentin en sık ziyaret edilen noktalarından olan Kiev Grişka Botanik Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik temalı bir çiçek dikim organizasyonu gerçekleştirdi.



