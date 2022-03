'Ukrayna ve Rusya savaşından çıkarılacak dersler'

Zamanın firavunlarının zalimlikleri yüzünden, Dünya halklarından kan, gözyaşları eksik olmadı. Mal ve mülklerini terk ederek, mülteci durumuna düşürdüler ve düşürmeye devam ettirmektedirler. Bunlarda ne yürek ne de vicdan vardır. Çünkü bunlarda yürek olmuş olsaydı. Milyonlarca insanın ölümlerine, binlerce çocuğu anasız ve babasız bırakmazlardı. Milyonlarca insanı da mülteci durumuna düşürmezlerdi. Bugün Dünya üzerinde meydana gelen savaşları suni sebepler oluşturarak yapmışlar. Zamanın firavunlarını, firavunluklarını sürdürmek için suni gündemler oluşturarak, bununla refah seviyesi iyiye giden, gelişmeye başlayan, ülkelerin ipini çekerek, eski durumdan daha kötü bir konumuna getirme savaşlarıdır. Bunu da canavarlıklarını örtmek için başına geçirdikleri demokrasi, laiklik ve ya güncel ve önem arz eden başka bir kavramı maske haline getirerek, o ülkeyi ve ülke halkını kandırarak sonunda ekmeğe muhtaç hale getirirler.

Emperyalist ve faşistlerin durumu bu minvaldayken, onlara kanan kişileri, örgüt liderleri ülke liderlerin akılları nasıl çalışıyorsa onu bilemiyorum, âmâ bildiğim bir şey varsa Allah’ın hukukuna sırtını dönenler, zalime boyun eğenler, halklarına merhamet etmeyenler, merhamete muhtaç olurlar. Halklarını ve kendilerini perişan ederler.

Ukrayna lideri ABD’nin ve NATO’nun atıp tutmalarına sırtını dayamamış olsaydı. Halkın mutluluğu ve ülkenin geleceğini düşünerek ve ona göre temkinli davransaydı, belki bugünkü savaş olmayacaktı. Rusya ve diğer ülkelerle iyi iletişimle barış içinde yaşayabilirdi. Rusya’nın askeri, ekonomik yönden zayıflatmak ve itibarını düşürmek isteyen ABD ve NATO Ukrayna’yı yem olarak kullanmayı planladılar. Bu yemi yiyen liderler hem ülkesini ve hem de halklarını perişan ettiler.

Ortadoğu’da dinmeyen, kan, gözyaşı, göç ve savaşlardan, Ukrayna liderinin buralardaki canlı olaylardan ders almamışa benziyor, bu öngörmezliğin de ona çok pahalıya mal olacağı görülmekte. Ortadoğu’daki savaşlar, çok yakın bir tarihte olmuştur. Sırası gelmişken merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un tarihe malolan sözünü buraya alalım; “Tarihten ders almazsanız tarih tekerrür eder.”

Ortadoğu’da ders teşkil edecek bazı tarihi olayları hatırlayalım. ABD, Saddam’ı kullanarak ve kışkırtarak İran-Irak savaşını çıkardı. Bu savaşta milyonlarca insan öldü. Milyonlarcası evini barkını terk ederek mülteci durumuna düştü. İki ülke her yönde 100 yıl geriye gitti. Ekmeğe muhtaç oldular. Sonuç Büyük şeytanın istediği oldu. Her iki Müslüman ülkesi de, her yönde zayıfladılar. ABD’ye tehdit oluşturmayı bırak orda kalsın, halkını doyuracak imkânlardan mahrum bırakıldılar.

Ukrayna Lideri bunları hiç mi dikkate almadı. ABD ve NATO; Ukrayna ve Rusya savaşında istediği hedefe vardılar. Rakibi olan Rusya Devletini silah ve ekonomik yönde ağır bir darbe vuruldu. İtibarı zedelendi. Onlar; bu hedeflerine ulaşmak için Ukrayna’yı da feda ederler ve etmektedirler.

Bu dersi yalnız Ukrayna Lideri değil herkesin alması lazım, hele büyükelçileri davet edip de koltuk için görüşenler daha iyi düşünmelidirler. Vatandaşımız bir defa düşünmesi gerekirken, onlar ise bin defa düşünmeleri gerekir.