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Ukrayna vatandaşı, Rusya’ya tarihi eser kaçırırken yakalandı

Ukraynalı bir kadın, içinde tarihi eserler bulunan bir çantayla Rusya sınırında yakalandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
Ukrayna vatandaşı, Rusya’ya tarihi eser kaçırırken yakalandı

Ukraynalı bir kadın, içinde tarihi eserler bulunan bir çantayla Rusya sınırında yakalandı.


Devlet Sınır Güvenliği Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Baçevsk kontrol noktasında sınırdan tarihi eser kaçırmaya çalışan Ukrayna uyruklu bir kadın, güvenlik birimlerince fark edilerek gözaltına alındı. Güvenlik birimleri tarafından yolcu otobüsünde yapılan arama esnasında şüpheli bir bavul açılınca, bavuldan eski işlemeli bir hançer, 20. yüzyıla ait eski kitaplar, İkinci Dünya Savaşı’na ait arma ve onur madalyaları çıktı.


Geçtiğimiz günlerde ise Moskova-Odessa seferini yapan bir trende Konotop kontrol noktasında Ukrayna uyruklu bir adam kaçırmaya çalıştığı 15 adet eski bıçakla gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
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