Ukrayna Türkiye'den İHA alıyor

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İHA alımı konusunda daha önce anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 İHA alımı için anlaşma imzalandı." ifadesini kullandı.

Bayraktar TB2'nin operasyonel ve taktik insansız hava aracı sisteminin yüksek teknoloji özelliklerine sahip olduğuna dikkati çeken Poroşenko, "Yüksek teknolojik özelliklerin yanı sıra zırhlı araçların, savunma amaçlı inşa edilmiş askeri yapıların ve deniz hedeflerinin imha edilmesinde bu araca yüksek hassasiyetli roketler de ilave edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Poroşenko, savunma sanayi firması Ukroboronprom'a bağlı Ukrspetseksport ve Bayrak Makina arasındaki anlaşmanın Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri teknik iş birliğini genişletmenin önemli parçası olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna'nın stratejik anlayışının NATO'nun anlayışı ile tam olarak örtüştüğünü belirtti.

Ukrayna savunma sanayisinin ittifakın standartları ile entegre olmaya devam ettiğini vurgulayan Poroşenko, "Ukrayna ordusunu NATO standartlarına uygun modern tasarımlarla yeniden donatmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.