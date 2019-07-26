Ukrayna Teknik Heyeti Zonguldak’ta

Ukrayna ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 9 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması kapsamında, Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı heyeti Zonguldak’ta ziyaretlerde bulundu.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekibi ile Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı heyeti 24 Temmuz 2019 tarihinde "Ormanların Zararlı Böceklere ve Hastalıklara Karşı Korunması Eğitim Programı” kapsamında Bölge Müdürlüğümüze bağlı Devrek ve Karabük Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarlarında incelemelerde bulunmak üzere Bölge Müdürlüğümüze ziyarette bulundu. Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansının talebi doğrultusunda gerçekleşen ziyaret kapsamında konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığını ve kurumlar arası bilgi alış verişinin artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Devrek ve Karabük Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarlarında Karabük Orman İşletme Müdürü V. Altun Aktaş, Orman Mühendisi Cansın Taşdeler, Fatma Esen ve Sezgin Demirtaş tarafından heyete Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens) zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarlarında üretilen yırtıcı böcek (Thanasimus formicarus) üretimi ve laboratuvarların teknik donanımı hakkında bilgilendirme yaptı.Daire Başkanı Fatih Ülküdür ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekibi ile Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı’ndan gelen heyete Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakçı, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Gökçebey Orman Fidanlık Müdür V. Yakup Aksoy ve Kemalettin Cengiz eşlik etti.

Yapılan ziyaretlerin ardından Ukrayna Devlet Orman Kaynakları Ajansı heyeti Zonguldak’tan ayrıldı.