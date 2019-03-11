Ukrayna sınırını geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşına gözaltı Polonya sınırından yasa dışı yollarla Ukrayna’ya girmek isteyen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Polonya sınırından yasa dışı yollarla Ukrayna’ya girmek isteyen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna Sınır Güvenliği Birimi resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv bölgesinde sınırı geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalandığı belirtildi. 35 ve 32 yaşlarındaki kişilerin yasa dışı yollardan Polonya’ya gittiklerini itiraf ettiği ifade edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili mahkeme kararının beklendiği belirtildi.

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