Ukrayna sınırında rüşvet teklif ettiği iddia edilen 3 Türk vatandaşı ülkeye alınmadı Ukrayna’nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

Ukrayna’nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

İstanbul’dan Odessa’ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye’ye geri gönderdi.

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