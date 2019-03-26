Ukrayna sınırında rüşvet teklif ettiği iddia edilen 3 Türk vatandaşı ülkeye alınmadı
Ukrayna’nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.26 Mart 2019 Salı 12:10
Ukrayna’nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.
İstanbul’dan Odessa’ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye’ye geri gönderdi.
YORUM YAZ