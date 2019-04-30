Ukrayna Seçim Kurulu sonuçlarını açıkladı

Ukrayna Seçim Kurulu Başkanı Tatyana Slipaçuk, seçimlerin resmi sonuçlarını duyurarak ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin galibiyetini onayladı.

Ukrayna Seçim Kurulu tarafından, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin sonuçları resmi olarak açıklandı. Öğleden sonra basına açık yapılan oturumla seçimin bölgelere göre resmi sonuçlarını duyuran Ukrayna Seçim Kurulu Başkanı Tatyana Slipaçuk, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy’nin galibiyetini onayladı. Slipaçuk, "Ukrayna kanunlarına göre Vladimir Zelenskiy, halka yönelik bağlılık yemini ettikten sonra o koltuğa oturabilecek" ifadelerini kullandı.

Bölge sonuçlarına göre Vladimir Zelenskiy’nin en çok oy aldığı yer, çatışmaların yaşandığı Lugansk Bölgesi oldu. Zelenskiy bu bölgede yüzde 89 oy oranı ile rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya büyük fark attı.