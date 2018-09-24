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Ukrayna savaş gemileri Rus kara sularında

Ukrayna’ya ait 2 askeri gemi Rus sularında ilerliyor. Gemiler Kerç boğazına yapılan Kırım Köprüsü’nden de geçti. Olay iki ülke kamuoyunda da gerilime neden oldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:26
Ukrayna savaş gemileri Rus kara sularında

Ukrayna'da 2014 yılında patlak veren iç savaştan sonra neredeyse savaş noktasına gelen Ukrayna ve Rusya için yeni bir gerginlik nedeni ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı 2 adet savaş gemisi, iç savaştan sonra ilk defa Rus sularına girdi. 2013 yılında Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan karşılıklı deniz sularında serbest geçiş protokolü gereği Azak denizi ve Kerç boğazlarının geçişlerinde her iki ülkede bu hakları kullanabiliyordu. Ukrayna'da başlayan iç savaştan sonra Ukrayna'dan bu yönde bir geçiş talebi hiç gelmemişti.

KERÇ BOĞAZINDAN GEÇİŞ YAPIYOR

Ukrayna'dan ayrılan gemiler Rusya'nın yeni sembol köprülerinden olan Kırım köprüsüne kadar ulaştı. Kerç boğazını geçmeye devam eden gemiler yeni köprünün altından geçişini tamamladı. Ukrayna'dan hareket eden gemilerin Kırım deniz sularına girişinden itibaren Rus donanmasına ve sahil güvenlik ekiplerine bağlı gemiler tarafından takip edilerek gözetimde tutulduğu duyuruldu.

GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Ukrayna ordusuna ait gemilerin Rus sularına girerek Kerç boğazını geçmesi her iki tarafın kamuoyunda da gerilime neden oldu. Rus ve Ukrayna medyası yaşananları sürekli son dakika olarak haberleştirerek gelişmeleri duyuruyor. Ukrayna tarafından geçişler sırasında şuana kadar sorun çıkmaması sevinçle karşılanıyor. Rusya tarafı ise duruma itidalli yaklaşıyor, Rus yetkililer konuyla ilgili henüz bir görüş belirtilmedi.

ANLAŞMA SONLANDIRILABİLİR

Ukraynalı balıkçılara ait birçok geminin Rus sınır muhafızları tarafından bağlanması ve mürettebatlarının gözaltına alınmalarından sonra sürekli bu anlaşma gündeme gelmiş, Rusya ise Kırım'ın Rusya Federasyonu'na katılım sağladığını beyan ederek kendisini savunmuştu.

Ukrayna gemilerinin bu girişimi, Ukrayna ordusunun stratejik adımı olarak Ukrayna basınında tanımlanıyor. Rus basınına konuşan Rus politikacılar ise bu anlaşmanın bozulması yönünde girişimlerin başlayabileceğini dillendiriyor. Ukrayna'ya ait gemilerin ise Azak denizine geri döneceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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