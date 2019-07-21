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Ukrayna sandık başında

Parlamentonun Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından feshedilmesi nedeniyle kararlaştırılan erken genel seçim yapılıyor

21 Temmuz 2019 Pazar 12:33
Ukrayna sandık başında

KİEV (AA) - Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin parlamentoyu feshetmesi nedeniyle ülkede erken milletvekili seçimi için oy verme işlemleri sürüyor.

Ukrayna halkı erken seçim için sabah yerel saat ile 08.00’de sandık başına gitmeye başladı. Ülke geneli ve yurt dışında kurulan 29 bin 885 sandıkta yapılan oylama işlemi yerel saat ile 20.00’de sona erecek.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesinde sandık kurulamadığı için seçim yapılamıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesinin açıklamasına göre, seçimleri 1719 uluslararası gözlemci seçimleri takip ediyor.

450 sandalyelik Ukrayna Parlamentosuna seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili 22 siyasi partinin aday listesinden, kalan milletvekilleri ise "seçim bölgesi" listesinden girecek.

Rusya’nın kontrolünde olan Kırım’da ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas’ta oylama yapılamayacağı için 225 değil, 199 bölgeden 199 milletvekili seçilebilecek.

Seçimde partiler için yüzde 5 barajı uygulanıyor.

Zelenskiy, mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz’da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:33
  1. seçim
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