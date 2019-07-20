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Ukrayna sandık başına gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle ülkede yarın erken milletvekili seçimi yapılacak

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
Ukrayna sandık başına gidiyor

KİEV (AA) - Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yarın halk, milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

"Verkhovna Rada" olarak adlandırılan 450 sandalyeli parlamentosuna, seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili siyasi partilerin aday listesinden, kalan milletvekilleri ise "seçim bölgesi" listesinden girecek.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas'ta toplam 26 bölgede sandık açılamayacak. Bu bölgelerde oylama yapılamayacağı için 199 bölgeden milletvekili seçilebilecek.

Seçimde partiler için yüzde 5 barajı uygulanacak.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı son bilgilere göre, seçimde 22 siyasi parti listesinden 2 bin 746 aday yarışacak. 199 seçim bölgesi listesi için ise hem partili hem de bağımsız 3 bin 85 aday seçime girecek.

Anketlere göre, Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi yüzde 49,5, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun yüzde 10,5, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması'nın yüzde 7,7 oy alması bekleniyor.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisinin ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses'in de yüzde 5 barajının üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

Seçimlerden sonra Zelenskiy'in partisinin hükümeti kurmak için Ukraynalı rock grubu solisti Vakarçuk'un partisi Ses ile ya da eski Başbakan Timoşenko'nun Anavatan Partisi ile koalisyon yapabileceği ifade ediliyor.

Vladimir Zelenskiy, mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
  1. genel seçim
  2. Ukrayna

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