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Ukrayna Rusya ile "dostluğu" sona erdirdi

Ukrayna Parlamentosu, iki ülke arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı sonlandırdı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:44
Ukrayna Rusya ile "dostluğu" sona erdirdi

KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ve Rusya arasında Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı feshetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için Parlamento'ya getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edildi.

Tasarıya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması, 1 Nisan 2019'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, 17 Eylül'de Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin kararıyla söz konusu anlaşmanın sonlandırılmasına ilişkin kararı imzalamıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında 31 Mayıs 1997'de imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel anlaşmalarından birisi olarak görülürken, iki ülkeyi aynı zamanda "stratejik ortak" olarak da tanımlıyordu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:44
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