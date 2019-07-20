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Ukrayna, Rus gazetecinin tutukluluk süresini uzattı

Rusya’nın Kerç krizinde tutukladığı Ukraynalı denizcilerin tutukluluk süresini uzatmasından sonra Ukrayna da Rus gazeteci Kirill Vışinskiy’in tutukluluk süresini uzattı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
Ukrayna, Rus gazetecinin tutukluluk süresini uzattı

Rusya’nın Kerç krizinde tutukladığı Ukraynalı denizcilerin tutukluluk süresini uzatmasından sonra Ukrayna da Rus gazeteci Kirill Vışinskiy’in tutukluluk süresini uzattı.


Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizi sonrası Rusya’nın tutukladığı 24 Ukraynalı denizcinin tutukluluk süresinin geçtiğimiz günlerde 3 ay süreyle uzatılmasının ardından Ukrayna mahkemesinden de benzer bir karar geldi.


Geçtiğimiz yıl Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus Haber Ajansı RIA Novosti’nin Müdürü gazeteci Kirill Vışinskiygözaltına alınmış, ardından casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Rus gazetecinin yargılanmasına Kiev’de görülen duruşma ile devam edildi. Rus gazetecinin avukatları müvekkillerinin elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulmasını talep ederek cezaevinden çıkarılmasını istedi. Mahkeme ise avukatların bu taleplerini geri çevirdi.


Ukrayna’da mahkemeye çıkarılan Rus gazeteci Kirill Vışinskiy’in tutukluluğunun 19 Eylül tarihine kadar devam etmesi kararı alındı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:25
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