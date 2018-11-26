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Ukrayna parlamentosu, 28 Kasım'dan itibaren 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 22:48
Ukrayna parlamentosu, 28 Kasım'dan itibaren 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı kabul etti.
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 22:48
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