Ukrayna ordusunun tatbikatında patlama: 3 ölü, 9 yaralı
Ukrayna ordusu tarafından yapılan gerçekleştirilen tatbikatta havan patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı belirtildi.06 Temmuz 2018 Cuma 10:54
Ukrayna ordusunun yaptığı tatbikatta meydana gelen bir kaza nedeniyle 3 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı açıklandı.
İlk bulgulara göre, tatbikat sırasında havan patlamasının meydana geldiği ve can kayıplarının bu patlama nedeniyle yaşandığı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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