Ukrayna ordusunun tatbikatında patlama: 3 ölü, 9 yaralı

Ukrayna ordusunun yaptığı tatbikatta meydana gelen bir kaza nedeniyle 3 askerin hayatını kaybettiği, 9 askerin de yaralandığı açıklandı.

İlk bulgulara göre, tatbikat sırasında havan patlamasının meydana geldiği ve can kayıplarının bu patlama nedeniyle yaşandığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...