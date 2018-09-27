0553 313 94 23

Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla Rusların odasına girdi!

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, gazetecilerden kaçarken yanlışlıkla Rus heyetin bulunduğu odaya girince Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı' dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 08:35
Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla Rusların odasına girdi!

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Ukrayna lideri Poroşenko'yu, binada Rossiya-1 televizyonundan 60 minut programından gazeteciler karşıladı.

RUS GAZETECİLERİ ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN YANLIŞLIKLA RUS HEYETİNİN ODASINA GİRDİ

Gazetecilerden biri Poroşenko'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a BM barış güçlerinin gönderilmesi girişimiyle ilgili soru sordu.

Soru yöneltilirken hiç yavaşlamadan hızla yoluna devam eden Poroşenko "Fake news!", yani "Yalan haber!" diye bağırdı ve kapıları karıştırıp aniden Rus heyetin bulunduğu odaya girdi.

İçeriye bakındıktan sonra yanlış geldiğini fark eden Poroşenko, kısa süre sonra dışarı çıkıp BM oturumunun gerçekleşeceği odaya gitti.

LAVROV ESPRİ YAPTI GALİBA TUVALETE GİDECEKTİ, KARIŞTIRDI

Konuyla ilgili yorumda bulunan Rus heyetin başkanı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise esprili bir dille "Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı" dedi.

ABD'deki BM toplantısı dün başladı ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Toplantıya 196 ülkeden heyet bulunuyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 08:35
  1. rusya
  2. Ukrayna
  3. lavrov
  4. Poroşenko
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?
    1. MSB sözleşmeli er alımı başvurusu..
    2. AK Parti’den af teklifine 4 çekince
    3. ABD 650 TIR silahı bakın kime teslim..
    4. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    5. Sözleşmeli erbaş alımı 2018 başvuru
    6. En düşük memur maaşı 3482 TL’ye..
    7. Borcu olanlar dikkat! Sevindiren..
    8. İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti?
    9. Trump'tan faiz yorumu: Mutlu değilim
    10. Başkent’te hareketli gece… Eş zamanlı..
    11. Emeklilikte yaşa takılanların..
    12. Meteoroloji açıkladı: Marmara'da..
    13. Misyoner kılığında istihbarat çalışması
    14. Emniyet kayıp kızlar için alarma geçti!
    15. Amerika'dan Türkiye itirafı!..
    16. Dolar ve euroda son durum ne?
    17. Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla..
    18. Skripal krizinde yeni iddia!
    19. Dolar kuru kaç TL?
    20. Erdoğan, Ukrayna ve Avusturyalı..
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    Koç'tan flaş karar! Üretimi durdurdu
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    Merkel bunu nadir yapıyor! Almanya ayakta
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?