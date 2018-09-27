Ukrayna lideri Poroşenko yanlışlıkla Rusların odasına girdi!

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, BM Genel Kurulu için ABD'ye giden Ukrayna lideri Poroşenko'yu, binada Rossiya-1 televizyonundan 60 minut programından gazeteciler karşıladı.

RUS GAZETECİLERİ ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN YANLIŞLIKLA RUS HEYETİNİN ODASINA GİRDİ

Gazetecilerden biri Poroşenko'ya Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a BM barış güçlerinin gönderilmesi girişimiyle ilgili soru sordu.

Soru yöneltilirken hiç yavaşlamadan hızla yoluna devam eden Poroşenko "Fake news!", yani "Yalan haber!" diye bağırdı ve kapıları karıştırıp aniden Rus heyetin bulunduğu odaya girdi.

İçeriye bakındıktan sonra yanlış geldiğini fark eden Poroşenko, kısa süre sonra dışarı çıkıp BM oturumunun gerçekleşeceği odaya gitti.

LAVROV ESPRİ YAPTI GALİBA TUVALETE GİDECEKTİ, KARIŞTIRDI

Konuyla ilgili yorumda bulunan Rus heyetin başkanı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise esprili bir dille "Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı" dedi.

ABD'deki BM toplantısı dün başladı ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Toplantıya 196 ülkeden heyet bulunuyor.