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Dünya Ukrayna kritik tasarıyı BMGK'ya taşıdı
Dünya

Ukrayna kritik tasarıyı BMGK'ya taşıdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı BM'ye taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 05:09:00 -
Ukrayna kritik tasarıyı BMGK'ya taşıdı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada, Duma’da kabul edilen taslağın yarın BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıklarken, kararın "Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını" ifade etti.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Serhiy Kyslytsia’nın BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres’de dahil tüm üye devletlere bir çağrı gönderdiği bildirildi. Kyslytsia, "Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyet’ini tanıması, Minsk anlaşmalarından bariz bir şekilde geri çekilmesi anlamına gelecek ve Ukrayna ve ortaklarının şu anda aktif olarak teşvik etmeye çalıştığı siyasi ve diplomatik çözüme ciddi bir darbe indirecektir" dedi.

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